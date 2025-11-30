Стало известно, как сильно подорожало российское шампанское за год «Руспродсоюз»: стоимость российского шампанского за 2025 год выросла на 10,2%

Средняя цена на российское шампанское за 2025 выросла на 10,2%, сообщил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По мнению эксперта, стоимость слабоалкогольного напитка перед Новым годом вряд ли изменится. Кроме того, по словам Леонова, многие продавцы в преддверии новогодних праздников реализуют шампанское по скидкам и акциям.

Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Так, средний ценник шампанского в этом году равен 565,9 руб./л. Перед Новым годом цены на главный новогодний напиток вряд ли изменятся, — заявил Леонов.

Самые высокие цены на шампанское зафиксированы в Сахалинской области: в Охе средняя стоимость достигает 965,6 руб./л. Самый доступный вариант можно найти в Дагестане. В Хасавюрте шампанское продается в среднем по 344,7 руб./л.

