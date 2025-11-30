День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 11:09

Стало известно, как сильно подорожало российское шампанское за год

«Руспродсоюз»: стоимость российского шампанского за 2025 год выросла на 10,2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Средняя цена на российское шампанское за 2025 выросла на 10,2%, сообщил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По мнению эксперта, стоимость слабоалкогольного напитка перед Новым годом вряд ли изменится. Кроме того, по словам Леонова, многие продавцы в преддверии новогодних праздников реализуют шампанское по скидкам и акциям.

Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Так, средний ценник шампанского в этом году равен 565,9 руб./л. Перед Новым годом цены на главный новогодний напиток вряд ли изменятся, — заявил Леонов.

Самые высокие цены на шампанское зафиксированы в Сахалинской области: в Охе средняя стоимость достигает 965,6 руб./л. Самый доступный вариант можно найти в Дагестане. В Хасавюрте шампанское продается в среднем по 344,7 руб./л.

Ранее доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Светлана Сазанова сообщила, что стоимость бьюти-услуг в России в 2026 году вырастет не более чем на 10%. Она допустила, что некоторые расходные материалы и комплектующие могут подорожать, но это не окажет значительного влияния на рынок.

цены
алкоголь
шампанское
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России ударили по месту запуска беспилотников ВСУ
В Турции увидели готовность Украины и России к перемирию
Лавров объяснил, на какие ухищрения пошел Запад ради успехов в вооружении
В ООН бьют тревогу из-за угрозы массового голода
«Жалеете, что за спиной нет винтовки»: биатлонистка о драке лыжников
Белоруссия получила ответ Литвы о пожаре на Игналинской АЭС
Королевская семья Британии: новости, брат Карла III собирается бежать в ОАЭ
«Папа Сева»: Певцов рассказал об удивительном качестве Шиловского
В ООН назвали пять стран, которые больше всего страдают от голода
Успеть до морозов. Как подготовить растения и плодовые деревья к зиме
«Папа Сева»: Соколов трогательно простился с Шиловским
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом
Риелтор раскрыла незавидную судьбу дома Ларисы Долиной
Магнитные бури сегодня, 30 ноября: что будет завтра, тромбозы, аритмия
Захарова заявила об угрозе мировой безопасности со стороны Киева
В Госдуме ответили, кто может заменить Зеленского на посту президента
Раскрыты детали многочасовой беседы Ермака с Зеленским после увольнения
На Украине «отменили» русского адмирала Федора Ушакова
«Она опять в плюсе»: Штурм об отмене выступлений Долиной в кафе
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в декабре
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.