ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:07

Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 8 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в понедельник, 3 декабря: обстановка на фронте сегодня

«Российские войска успешно закрепились в Гуляйполе в Запорожской области. Российские части заняли северо-восточную часть Гуляйполя, рассказал источник. Ситуация для противника на этом участке фронта продолжает осложняться. Гуляйполе — ключевой логистический центр ВСУ на Запорожском направлении. Его освобождение имеет важное стратегическое значение для всего Запорожского фронта», — передает канал «Иди и смотри».

«Рыбарь» также подтверждает, что российская армия успешно закрепилась в Гуляйполе.

«Несмотря на попытки ВСУ не подпустить штурмовиков к окраинам города, ВС РФ развивают наступление на его территории. Некоторое время назад российские войска расширили зону контроля на северо-востоке города. Передовые группы с боями прорываются к руслу реки Гайчур. Западнее „воины-дальневосточники“ постепенно продвигаются к трассе Р-85. Противник все еще сохраняет возможность перебрасывать по ней резервы и снабжение в Гуляйполе, даже несмотря на регулярные атаки дронов. Однако по мере закрепления на новых рубежах ВС РФ возьмут этот маршрут под огневой контроль», — отметили авторы канала.

По их словам, тем временем на северном фланге Запорожского направления ВСУ перешли в контратаку.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Фланговыми атаками им удалось оттеснить российские подразделения с территории Тихого. Тем не менее о контроле над селом речи не идет — прорвавшиеся пехотные группы противника подавлены операторами БПЛА и фактически отрезаны от снабжения на южном берегу Волчьей. Эта локальная атака ВСУ преследовала как медийную цель осуществить очередной „флаговтык“, так и цель оттянуть на себя резервы ГВ „Восток“. Однако значительных успехов украинские формирования не достигли и фактически отправили штурмовые группы в один конец, не замедлив при этом темпов наступления на Гуляйполе», — добавил «Рыбарь».

Военный блогер Олег Царев пишет, что на Запорожском направлении продолжаются бои в Приморском и в районе многоэтажек Степногорска, ВС РФ давят ВСУ в Малокатериновке.

«На Гуляйпольском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в восточной части Гуляйполя, пробиваясь к руслу реки Гайчур. Севернее продвинулись к Зеленому и взяли под контроль участок дороги у южной окраины Варваровки. Противник контратаковал в Доброполье, а также фланговыми атаками попытался оттеснить наши подразделения из Тихого. Контратаки результатов не принесли, не замедлили темпов наступления на Гуляйполе», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Гай и Андреевка Днепропетровской области. Противник потерял более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенного пункта Веселянка Запорожской области», — добавили в МО РФ.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск

Удары по Украине сегодня, 8 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Мощные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Запорожье
Запорожская область
Гуляйполе
новости
сводки
Евгений Уткин
Е. Уткин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайка родила ребенка в спа-салоне перед процедурой с клиентом
«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.