Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 8 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

«Российские войска успешно закрепились в Гуляйполе в Запорожской области. Российские части заняли северо-восточную часть Гуляйполя, рассказал источник. Ситуация для противника на этом участке фронта продолжает осложняться. Гуляйполе — ключевой логистический центр ВСУ на Запорожском направлении. Его освобождение имеет важное стратегическое значение для всего Запорожского фронта», — передает канал «Иди и смотри».

«Рыбарь» также подтверждает, что российская армия успешно закрепилась в Гуляйполе.

«Несмотря на попытки ВСУ не подпустить штурмовиков к окраинам города, ВС РФ развивают наступление на его территории. Некоторое время назад российские войска расширили зону контроля на северо-востоке города. Передовые группы с боями прорываются к руслу реки Гайчур. Западнее „воины-дальневосточники“ постепенно продвигаются к трассе Р-85. Противник все еще сохраняет возможность перебрасывать по ней резервы и снабжение в Гуляйполе, даже несмотря на регулярные атаки дронов. Однако по мере закрепления на новых рубежах ВС РФ возьмут этот маршрут под огневой контроль», — отметили авторы канала.

По их словам, тем временем на северном фланге Запорожского направления ВСУ перешли в контратаку.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Фланговыми атаками им удалось оттеснить российские подразделения с территории Тихого. Тем не менее о контроле над селом речи не идет — прорвавшиеся пехотные группы противника подавлены операторами БПЛА и фактически отрезаны от снабжения на южном берегу Волчьей. Эта локальная атака ВСУ преследовала как медийную цель осуществить очередной „флаговтык“, так и цель оттянуть на себя резервы ГВ „Восток“. Однако значительных успехов украинские формирования не достигли и фактически отправили штурмовые группы в один конец, не замедлив при этом темпов наступления на Гуляйполе», — добавил «Рыбарь».

Военный блогер Олег Царев пишет, что на Запорожском направлении продолжаются бои в Приморском и в районе многоэтажек Степногорска, ВС РФ давят ВСУ в Малокатериновке.

«На Гуляйпольском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в восточной части Гуляйполя, пробиваясь к руслу реки Гайчур. Севернее продвинулись к Зеленому и взяли под контроль участок дороги у южной окраины Варваровки. Противник контратаковал в Доброполье, а также фланговыми атаками попытался оттеснить наши подразделения из Тихого. Контратаки результатов не принесли, не замедлили темпов наступления на Гуляйполе», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Гай и Андреевка Днепропетровской области. Противник потерял более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенного пункта Веселянка Запорожской области», — добавили в МО РФ.

