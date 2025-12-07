ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:12

Стало известно, что ВСУ делают с котами в зоне СВО

ВСУ сбрасывали мины на кошек в Волчанске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бойцы ВСУ минами взрывали котов в Волчанске, сообщил в эфире «Соловьев Live» командир отряда с позывным Ветер. По его словам, украинская сторона не жалеет мин на жестокое обращение с животными.

Мыши — куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных. Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных, — отметил он.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались прорвать окружение около Гуляйполя ради спасения офицеров Североатлантического альянса. По его словам, ВС России пресекают соответствующие попытки. Речь идет о грамотной работе российских операторов беспилотных летательных аппаратов, объяснил генерал-майор.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.

ВСУ
коты
мины
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.