Стало известно, что ВСУ делают с котами в зоне СВО ВСУ сбрасывали мины на кошек в Волчанске

Бойцы ВСУ минами взрывали котов в Волчанске, сообщил в эфире «Соловьев Live» командир отряда с позывным Ветер. По его словам, украинская сторона не жалеет мин на жестокое обращение с животными.

Мыши — куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных. Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных, — отметил он.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались прорвать окружение около Гуляйполя ради спасения офицеров Североатлантического альянса. По его словам, ВС России пресекают соответствующие попытки. Речь идет о грамотной работе российских операторов беспилотных летательных аппаратов, объяснил генерал-майор.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.