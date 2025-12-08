Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей В частной клинике Москвы полностью здоровой девочке диагностировали порок сердца

В Москве в частной клинике абсолютно здоровой восьмилетней девочке диагностировали порок сердца, сообщает Telegram-канал Baza. Юная пациентка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей. Девочка профессионально занимается гимнастикой.

Осмотр провели в медцентре в районе Жулебино. Девочка никогда не имела проблем со здоровьем, но врачи, изучив результаты эхокардиографии, настоятельно рекомендовали родителям забрать ее из спорта.

Не поверив диагнозу, родители обратились в больницу № 13 имени Н. Ф. Филатова. Там специалисты не обнаружили у ребенка никаких патологий. В свою очередь в частной клинике усомнились в компетенции коллег из государственного медучреждения.

Чтобы поставить точку в вопросе, семья провела дополнительные обследования в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Эксперты центра также засвидетельствовали, что девочка совершенно здорова и может продолжать тренировки.

Ранее житель Барнаула по имени Сергей лишился нескольких зубов после ошибки хирурга. Мужчину госпитализировали для планового удаления опухоли в области шеи, однако врач провел совершенно другую операцию, перепутав пациентов.