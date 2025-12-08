Огонь охватил здание администрации в Кашире

Здание администрации в Кашире Московской области загорелось, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. Он также опубликовал кадры с места происшествия. На них отчетливо видно, как из здания выходят клубы черного дыма.

Как уточнил канал, пожар вспыхнул в одном из помещений на третьем этаже городской администрации. На место происшествия уже прибыла бригада спасателей.

Ранее в Красноярске загорелись склады возле ТЭЦ-1. По предварительным данным, площадь возгорания превысила 800 квадратных метров. Внутри горящего бокса находятся четыре автомобиля. Там раздаются звуки взрывов канистр с бензином. На место происшествия прибыли пожарные. На опубликованных кадрах видно, что пожар становится сильнее: языки пламени и столб дыма заметны издалека.

До этого в результате пожара в Ярославле пострадала 48-летняя женщина и двое детей в возрасте 10 и 16 лет. Возгорание произошло в продуктовом магазине на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара был полностью уничтожен газетный киоск.