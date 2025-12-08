ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:00

Огонь охватил здание администрации в Кашире

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Здание администрации в Кашире Московской области загорелось, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. Он также опубликовал кадры с места происшествия. На них отчетливо видно, как из здания выходят клубы черного дыма.

Как уточнил канал, пожар вспыхнул в одном из помещений на третьем этаже городской администрации. На место происшествия уже прибыла бригада спасателей.

Ранее в Красноярске загорелись склады возле ТЭЦ-1. По предварительным данным, площадь возгорания превысила 800 квадратных метров. Внутри горящего бокса находятся четыре автомобиля. Там раздаются звуки взрывов канистр с бензином. На место происшествия прибыли пожарные. На опубликованных кадрах видно, что пожар становится сильнее: языки пламени и столб дыма заметны издалека.

До этого в результате пожара в Ярославле пострадала 48-летняя женщина и двое детей в возрасте 10 и 16 лет. Возгорание произошло в продуктовом магазине на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара был полностью уничтожен газетный киоск.

Московская область
Подмосковье
пожары
возгорания
огонь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о тайном сговоре против Ермака
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Москвичам рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.