ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 19:32

В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Красноярске горят склады возле ТЭЦ-1, передает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, площадь возгорания превысила 800 квадратных метров. Внутри горящего бокса находятся четыре автомобиля. По информации канала, раздаются звуки взрывов канистр с бензином.

На месте происшествия работают пожарные. Они пытаются не допустить распространения огня в сторону теплоэлектроцентрали. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мэр Ангарска Сергей Петров сообщил, что в городе был объявлен режим повышенной готовности в связи с техническим инцидентом на ТЭЦ-9. На теплоэлектроцентрали вышел из строя один из ключевых котлов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что температура из-за аварии понижена в 1546 домах. По его словам, в городе работают аварийные бригады, которые пытаются вернуть теплоснабжение.

До этого крупная авария на трубопроводе произошла в Новороссийске, где из-под земли начал бить мощный фонтан воды высотой до 10 метров. Коммунальная авария затронула район частной жилой застройки.

пожары
ТЭЦ
Красноярск
склады
