07 декабря 2025 в 19:11

Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов

Губернатор Кобзев: в Ангарске температура понизилась в 1546 домах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Температура из-за аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске Иркутской области понижена в 1546 домах, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, в городе работают аварийные бригады, которые пытаются вернуть теплоснабжение.

Нештатная ситуация в Ангарске. На ТЭЦ-9 произошла авария, в результате для ремонта был выведен из работы один из котлов. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1546 домах, — сообщил Кобзев.

Глава региона добавил, что в ближайшее время планируется подключить резервный котел. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи, добавил губернатор. При этом столбики термометров в Ангарске опустились до минус 15 градусов. По прогнозам синоптиков, уже 9 декабря ударят 30-градусные морозы.

Ранее сообщалось, что перестали работать батареи в школах, садах, жилых домах и социальных учреждениях. Горожанам обещали закончить проведение ремонтных работ ближе к 11 декабря. В городе введен режим повышенной готовности.

