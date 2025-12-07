Несколько детей и женщина попали в больницу после пожара в Ярославле

В результате пожара в Ярославле пострадала 48-летняя женщина и двое детей в возрасте 10 и 16 лет, передает пресс-служба регионального МЧС. Отмечается, что возгорание произошло в продуктовом магазине на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Сотрудники МЧС провели успешную эвакуацию 64 человек из опасной зоны. Трое пострадавших получили необходимую медицинскую помощь после инцидента.

Предварительной причиной пожара считается аварийный режим работы электросети в торговом помещении. В результате возгорания был полностью уничтожен газетный киоск и были повреждены продукты и различное оборудование магазина.

Ранее в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Пожар охватил площадь 2000 квадратных метров, зафиксировано частичное обрушение кровли. На месте работали подразделения МЧС России по повышенному рангу вызова. Пострадавших и погибших нет.

До этого стало известно, что школьница из Тулы спасла свою бабушку при пожаре благодаря кошке. В частности, внучка заметила странное поведение животного и последовала за ним в комнату, где увидела горящую люстру. Она крикнула бабушке, чтобы та спасалась. Девочка не растерялась и отключила электричество, чтобы потушить возгорание водой.