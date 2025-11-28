Фольга против ржавчины: простой домашний способ вернуть блеск металлу без химии и лишних усилий

Многие удивляются, но обычная кухонная фольга способна справляться со ржавчиной не хуже дорогих химических средств. Этот метод прост, безопасен и подходит для любых металлических предметов, от столовых приборов до садового инвентаря. Все, что нужно — немного воды и физическое усилие.

Секрет кроется в электрохимической реакции: алюминий при контакте со ржавчиной отдает электроны оксиду железа, превращая коррозию в легкоудаляемое соединение. При этом фольга работает как мягкий абразив, не повреждая металл.

Для работы оторвите кусок фольги, сомните в шарик, смочите водой или слабым раствором лимонной кислоты и энергично натрите ржавый участок. После этого промойте поверхность и вытрите насухо. Метод идеально подходит для хромированных деталей, велосипедных цепей, старых инструментов и декоративных элементов, при этом экономичен и полностью безопасен.

