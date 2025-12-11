Алюминиевая фольга, о возможностях которой вы точно не догадывались: простые кухонные хитрости, которые экономят время и силы

Алюминиевая фольга, о возможностях которой вы точно не догадывались: простые кухонные хитрости, которые экономят время и силы

Фольга есть почти у каждой хозяйки, но используют ее обычно только для запекания. На самом деле этот простой материал способен решать множество бытовых задач и заметно облегчает работу на кухне. Стоит лишь узнать несколько хитростей — и фольга станет настоящей палочкой-выручалочкой.

Она прекрасно подходит для хранения: сыр, колбаса и остатки блюда, завернутые в фольгу, дольше остаются свежими и не заветриваются. Холодные продукты в жару сохраняют прохладу, а горячие пирожки не остывают в дороге.

Если треснуло яйцо, достаточно обернуть скорлупу — белок не вытечет при варке. Перед жаркой мяса можно застелить плиту фольгой, чтобы избавить себя от долгой чистки. А скомканный шарик из этого материала легко заменит металлическую губку и поможет убрать пригоревшие кусочки с посуды без лишних усилий.

Ранее сообщалось, что самые обычные ингредиенты дают неожиданный эффект, и этот лаваш тому доказательство. Из простого теста получается такая нежная и воздушная лепешка, что магазинный вариант даже рядом не стоит.