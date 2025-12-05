Домашний лаваш, который навсегда заменит покупной: простая техника и доступные продукты — результат пышный, мягкий и невероятно вкусный

Иногда самые обычные ингредиенты дают неожиданный эффект, и этот лаваш тому доказательство. Из простого теста получается такая нежная и воздушная лепешка, что магазинный вариант даже рядом не стоит. А в сочетании с сочной начинкой блюдо выходит сытным и по-домашнему ароматным.

Для теста беру 520 г пшеничной муки, 400 мл теплого молока и 12 г соли. Замешиваю массу до эластичности, домешиваю на столе, формирую 15 шариков и даю им отдохнуть под полотенцем.

Каждый раскатываю в тонкую лепешку и жарю на сухой сковороде по полминуты — появляются красивые золотистые пятна. Начинку готовлю из 500 г фарша, лука, болгарского перца и чеснока. Добавляю томатную и острую пасту, натертый помидор, вливаю воду и томлю до мягкости. В результате получаются нежные лепешки и насыщенная, ароматная начинка — идеальный домашний вариант, который всегда удается.

