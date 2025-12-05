ТИЭФ'25
Домашний лаваш, который навсегда заменит покупной: простая техника и доступные продукты — результат пышный, мягкий и невероятно вкусный

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда самые обычные ингредиенты дают неожиданный эффект, и этот лаваш тому доказательство. Из простого теста получается такая нежная и воздушная лепешка, что магазинный вариант даже рядом не стоит. А в сочетании с сочной начинкой блюдо выходит сытным и по-домашнему ароматным.

Для теста беру 520 г пшеничной муки, 400 мл теплого молока и 12 г соли. Замешиваю массу до эластичности, домешиваю на столе, формирую 15 шариков и даю им отдохнуть под полотенцем.

Каждый раскатываю в тонкую лепешку и жарю на сухой сковороде по полминуты — появляются красивые золотистые пятна. Начинку готовлю из 500 г фарша, лука, болгарского перца и чеснока. Добавляю томатную и острую пасту, натертый помидор, вливаю воду и томлю до мягкости. В результате получаются нежные лепешки и насыщенная, ароматная начинка — идеальный домашний вариант, который всегда удается.

Ранее сообщалось, что сосиски остаются любимым быстрым вариантом завтрака или перекуса, но при варке они часто лопаются, теряя аппетитный вид. Простая хитрость помогает решить эту проблему и сделать блюдо аккуратным, сохранив форму и вкус продукта.

мука пшеничная — 520 г;
молоко — 400 мл;
соль — 12 г.
мясной фарш — 500 г;
лук репчатый — 200 г;
перец болгарский — 300 г;
томатная паста — 30 г;
паста острая красная — 30 г;
помидор — 150 г;
чеснок — 10 г;
масло растительное — 50 мл;
масло сливочное — 20 г;
вода питьевая — 400 мл.
Замешиваю массу до эластичности, домешиваю на столе, формирую 15 шариков и даю им отдохнуть под полотенцем.
Каждый раскатываю в тонкую лепешку и жарю на сухой сковороде по полминуты — появляются красивые золотистые пятна.
Начинку готовлю из 500 г фарша, лука, болгарского перца и чеснока. Добавляю томатную и острую пасту, натертый помидор, вливаю воду и томлю до мягкости.
В результате получаются нежные лепешки и насыщенная, ароматная начинка — идеальный домашний вариант, который всегда удается.
