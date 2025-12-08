Надоели круассаны из пекарни? Заворачиваю в тесто яблоки с корицей — пеку немецкий штрудель. Аромат на всю кухню

Пора развеять утреннюю рутину с безликими круассанами из супермаркета! Настоящее пробуждение должно начинаться с волшебного аромата, который плывет по всей кухне — терпкой корицы, печеных яблок и сливочного теста. Этот запах обещает не просто завтрак, а маленький праздник. И устроить его проще, чем кажется, с помощью апфельштруделя — знаменитого немецкого рулета. Его тончайшее, хрустящее тесто и сочная, ароматная начинка создают идеальную гармонию вкуса. Это тот самый десерт, который превращает обычное утро в уютное и сладкое приключение, даря ощущение тепла и домашнего уюта.

Вам понадобится: 2-3 кисло-сладких яблока, 100 г сахара, 1 ч.л. корицы, 50 г панировочных сухарей, 50 г изюма, 6 листов готового слоеного теста, 50 г растопленного сливочного масла и сахарная пудра для подачи. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. Смешайте их с сахаром, корицей, промытым изюмом и сухарями, которые впитают лишний сок. Раскатайте слоеное тесто в прямоугольный пласт. Равномерно распределите яблочную начинку, отступив от краев. Аккуратно и плотно сверните рулет, защипнув края. Смажьте его растопленным маслом и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Дайте штруделю немного остыть, посыпьте сахарной пудрой и нарежьте порционными кусочками. Идеально сочетается с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

