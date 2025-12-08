Сырники больше не делаю. Жарю во фритюре пончики с вареньем — польские пąчки. Пушистое счастье к кофе

Если вы думаете, что идеальный дуэт к утреннему кофе — это сырники из духовки, приготовьтесь к приятному открытию. Польские пąчки — это целый мир ароматного, пушистого счастья, которое тает во рту. В отличие от привычных творожных лепешек, эти пончики, обжаренные во фритюре до золотисто-коричневой корочки, обладают невероятно воздушной и нежной мякотью. А сюрприз в виде сладкой капли варенья внутри превращает каждую минуту за завтраком в маленький праздник. Их приготовление — это почти магия, когда простейшее дрожжевое тесто на глазах превращается в кулинарный шедевр, достойный лучшей кофейни.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г мягкого сливочного масла, 20 г свежих дрожжей, щепотка соли и цедра половины лимона. Для начинки используйте густое варенье или повидло, а для жарки — растительное масло. Растворите дрожжи и столовую ложку сахара в теплом молоке. В глубокой миске смешайте просеянную муку, оставшийся сахар, соль и цедру. Влейте молочную смесь, добавьте яйца и мягкое масло. Замесите гладкое, немного липкое тесто. Накройте его и оставьте в тепле на 1-1,5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Подошедшее тесто обомните и раскатайте в пласт толщиной около 1,5 см. Вырежьте стаканом кружки, в центр половины положите по чайной ложке варенья и накройте свободными кружками, тщательно защипнув края. Дайте пончикам расстояться 20 минут. В глубокой кастрюле или фритюрнице разогрейте масло до 170°C. Обжаривайте пąчки по 2-3 минуты с каждой стороны до румяного цвета. Готовые пончики выложите на бумажные полотенца, а затем, пока они теплые, обваляйте в сахарной пудре или кристаллическом сахаре.

