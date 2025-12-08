Актер Петр Федоров смог отсудить 18 млн рублей у киностудии 20/20 за работу над сериалом, производство которого приостановили, сообщает «Постньюс». Актеру не заплатили гонорар за съемки.

Сообщается, что до приостановки компания успела снять только пилотный эпизод. Вознаграждение за съемки было предусмотрено контрактом.

Иск актера удовлетворили в суде. Приговор не вступил в законную силу, у ответчика сохраняется право на обжалование.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Глеб Рыськов подал иск в Красногорский суд с требованием отобрать у певца Филиппа Киркорова частный берег на Москве-реке площадью 4,2 тыс. квадратных метров. Предприниматель настаивает на признании сделки 2014 года недействительной, указывая на то, что береговая полоса должна быть общедоступной.