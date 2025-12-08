ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:15

Риелтор дала советы, как сдать квартиру по хорошей цене

Риелтор Полякова: перед сдачей жилья в аренду лучше изучить похожие объявления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед сдачей квартиры в аренду рекомендуется изучить в Сети объявления с похожими предложениями, заявила «Финансам Mail» риелтор Оксана Полякова. Это даст примерное представление о порядке цен на рынке недвижимости.

Выгода предприятия всегда складывается из соотношения вложений (денег, сил, времени) и дохода от объекта. Соответственно, чем меньше вам приходится тратить собственных средств на сдаваемое жилье, тем выгоднее, — подчеркнула Полякова.

При определении стоимости аренды жилья важно учитывать район и его инфраструктуру, а также контингент соседей. На ставку найма влияет то, на каком этаже расположена квартира и куда именно выходят окна. Наличие детских площадок во дворе, чистота в подъезде и освещенность улиц — тоже важные факторы.

Ранее риелтор Константин Барсуков заявил, что после резонансного скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной часть покупателей недвижимости стала избегать сделок с пожилыми продавцами. Эксперт назвал такой подход неверным, подчеркнув, что не одинокий и молодой продавец не гарантирует безопасность сделки.

