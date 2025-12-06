Риелтор рассказал, как дело Долиной повлияло на покупателей квартир

После резонансного скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной часть покупателей недвижимости стала избегать сделок с пожилыми продавцами, рассказал риелтор Константин Барсуков в беседе с Lenta.ru. Эксперт назвал такой подход неверным, подчеркнув, что молодой и не одинокий продавец не гарантирует безопасность сделки.

Произошла не очень хорошая трансформация: среди определенной части покупателей появилась боязнь покупки недвижимости у пожилых. В итоге люди смотрят не на схему продажи, а на другие признаки, которые могут быть абсолютно вторичны, — заметил Барсуков.

Риелтор объяснил, что если пожилой человек продает квартиру для покупки более дорогой, риски мошенничества минимальны. По его словам, покупатели теперь часто соглашаются на сделку, лишь убедившись, что продавец не стар и не одинок, пренебрегая при этом базовыми проверками. Барсуков напомнил, что «ведомых» продавцов на рынке не так много, а случаи оспаривания сделок существовали всегда по одним и тем же статьям.

Ранее Долина впервые публично прокомментировала громкую историю о мошенничестве с ее квартирой. Артистка рассказала о многомесячном давлении и о том, как лишилась крупной суммы денег. По словам певицы, все началось в апреле 2024 года со звонка от человека, представившегося сотрудником ФСБ. Ее убедили, что на счета и имущество готовится нападение, и заставили перевести деньги на «безопасные» счета.