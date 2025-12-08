ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:35

Участника челябинской дорожной ОПГ отправили в колонию на 5,5 лет

Замдиректора «Глобуса» получил 5,5 лет колонии за мошенничество и взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Металлургический районный суд Челябинска приговорил заместителя директора компании «Глобус» к пяти с половиной годам колонии строгого режима за мошенничество и дачу взятки, сообщили в пресс-службе УФСБ. Осужденный проходил по делу о нарушениях при дорожных работах, передает ТАСС.

Заместитель руководителя ООО ПКФ «Глобус» признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ. <...> Он приговорен к лишению свободы на пять лет шесть месяцев со штрафом 628 тыс. рублей. Наказание виновный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, фигурант передавал взятки бывшему руководителю технадзора «Челябинскавтодора» за беспрепятственную приемку дорожных работ, а также предоставлял региональному Миндору ложные сведения об объемах и стоимости ремонта. Сумма ущерба для бюджета области превысила 16,4 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура подала иск о коррупции по делу о взятке в 5 млрд рублей — в нем фигурирует бывший сотрудник БСТМ МВД Георгий Сатюков. Ведомство потребовало конфисковать его имущество: недвижимость в Дубае, автомобили, наличные деньги и коллекцию часов, оформленные на доверенных лиц.

взятки
коррупция
суды
Челябинск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайка родила ребенка в спа-салоне перед процедурой с клиентом
«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.