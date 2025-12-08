Участника челябинской дорожной ОПГ отправили в колонию на 5,5 лет

Металлургический районный суд Челябинска приговорил заместителя директора компании «Глобус» к пяти с половиной годам колонии строгого режима за мошенничество и дачу взятки, сообщили в пресс-службе УФСБ. Осужденный проходил по делу о нарушениях при дорожных работах, передает ТАСС.

Заместитель руководителя ООО ПКФ «Глобус» признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ. <...> Он приговорен к лишению свободы на пять лет шесть месяцев со штрафом 628 тыс. рублей. Наказание виновный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, фигурант передавал взятки бывшему руководителю технадзора «Челябинскавтодора» за беспрепятственную приемку дорожных работ, а также предоставлял региональному Миндору ложные сведения об объемах и стоимости ремонта. Сумма ущерба для бюджета области превысила 16,4 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура подала иск о коррупции по делу о взятке в 5 млрд рублей — в нем фигурирует бывший сотрудник БСТМ МВД Георгий Сатюков. Ведомство потребовало конфисковать его имущество: недвижимость в Дубае, автомобили, наличные деньги и коллекцию часов, оформленные на доверенных лиц.