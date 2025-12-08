ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:23

Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Специалист может помочь детям разобраться в чувствах и подсветить дефициты после блокировки Roblox, рассказала НСН детский психолог Наталья Наумова. Она отметила, что, если ребенок хочет покинуть страну после блокировки, это может указывать на проблемы в реальной жизни.

Если ребенок говорит, что хочет уехать из страны, вероятно, пришло время обратиться к психологу. Возможно, что-то внутри семьи происходит, ребенок чувствует себя одиноким. У ребенка могут быть сложности в общении со сверстниками. Это все ребенок закрывал за счет игры, это нездоровая тенденция, — рассказала Наумова.

Психолог отметила, что сейчас дети чувствуют обиду. По ее словам, это не значит, что у ребенка была зависимость от игры.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что каждый второй ребенок после блокировок Роскомнадзором популярных онлайн-платформ хочет покинуть Россию. По ее словам, это те же дети до 16 лет, которые «искренне и от всей души» ходят везде с флагами России.

