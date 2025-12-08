ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 11:56

Психолог раскрыл, какие гаджеты помогут улучшить сон

Психолог Кузнецов: охлаждающее одеяло может улучшить качество сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Охлаждающее одеяло и нейростимулятор помогут улучшить качество сна, заявил «Вечерней Москве» психолог Антон Кузнецов. Он также посоветовал приобрести умный будильник-ночник с имитацией рассвета.

Особенность охлаждающего одеяла — это специальная ткань с хорошей воздухопроницаемостью, подчеркнул Кузнецов. Нейростимулятор, по его словам, это гаджет в форме повязки на лоб, который контролирует активность мозга и помогает легче заснуть.

Будильник-ночник с имитацией рассвета, в свою очередь, позволит плавно проснуться. Это устройство можно синхронизировать со смартфоном или планшетом и использовать в качестве колонки, уточнил эксперт.

Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что лампа дневного света облегчит пробуждение ранним утром зимой. В период сокращенного светового дня он посоветовал наладить режим сна.

