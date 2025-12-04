Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период

Лампа дневного света облегчит пробуждение ранним утром в зимний период, заявил Общественной Службе Новостей сомнолог Павел Кудинов. В период сокращенного светового дня он посоветовал наладить режим сна.

Полезно обзавестись режимом сна и лампой дневного света. Вне зависимости от того, во сколько вы легли, нужно вставать в одно и то же время, в том числе в выходные. Искусственный источник света позволит удлинить световой день, — подчеркнул Кудинов.

Он отметил, что, когда на улице еще темно, человеку действительно труднее преодолеть сонливость. Однако когда на сетчатку его глаз попадает дневной свет, организм начинает активироваться.

Ранее невролог Павел Хорошев посоветовал перед сном подробно вспомнить свой прошедший день с закрытыми глазами. Немаловажно также ограничить использование гаджетов — они провоцируют выработку гормона стресса.