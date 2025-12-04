Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 16:27

Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период

Сомнолог Кудинов: лампа дневного света облегчит пробуждение ранним зимним утром

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Лампа дневного света облегчит пробуждение ранним утром в зимний период, заявил Общественной Службе Новостей сомнолог Павел Кудинов. В период сокращенного светового дня он посоветовал наладить режим сна.

Полезно обзавестись режимом сна и лампой дневного света. Вне зависимости от того, во сколько вы легли, нужно вставать в одно и то же время, в том числе в выходные. Искусственный источник света позволит удлинить световой день, — подчеркнул Кудинов.

Он отметил, что, когда на улице еще темно, человеку действительно труднее преодолеть сонливость. Однако когда на сетчатку его глаз попадает дневной свет, организм начинает активироваться.

Ранее невролог Павел Хорошев посоветовал перед сном подробно вспомнить свой прошедший день с закрытыми глазами. Немаловажно также ограничить использование гаджетов — они провоцируют выработку гормона стресса.

врачи
сон
здоровье
зима
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новосибирске двоих подростков отправили в колонию за поджог
Глава финского МИД рассказала о внутреннем кризисе в ОБСЕ
Политолог объяснил неожиданное решение Моди лично встретить Путина у трапа
Раскрыт оглушительный эффект коррупционных скандалов в ЕС и Киеве
Россияне ввезли небывалое количество машин из-за нового утильсбора
Волочкова рассказала, почему не пойдет на спектакль «Щелкунчик»
Мирные украинцы оказались под угрозой из-за вернувшихся с фронта бойцов
Любимый салат мужа: печень трески, яйца и зеленый лук
«Проверена временем»: Моди оценил дружбу России и Индии
Захарова предупредила Лондон о последствиях новых антироссийских санкций
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
Психолог раскрыла, чем увлечь ребенка вместо заблокированного Roblox
Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах
В Иране призвали США принять условия России по Украине
В Польше предложили помочь Украине молодыми украинцами
Премьер Польши пообещал раскрыть Сейму секретную информацию
Москвичам рассказали, какой будет погода до конца 2025 года
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Желавшие отдохнуть в Венесуэле россияне столкнулись с неприятным сюрпризом
Американский рэпер решил выпить российские таблетки для похудения
Дальше
Самое популярное
В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России
Общество

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.