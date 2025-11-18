Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 13:58

Врач поделился самым легким способом заснуть

Невролог Хорошев посоветовал в деталях вспомнить прошедший день перед сном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед сном следует с закрытыми глазами в деталях вспомнить свой прошедший день, заявил Общественной Службе Новостей невролог Павел Хорошев. Немаловажно также ограничить использование гаджетов — они провоцируют выработку гормона стресса.

Самый лучший способ заснуть — посмотреть свой день как фильм с момента пробуждения и до самого вечера. Если люди скрупулезно этим занимаются, не пытаясь подменить забытые фрагменты тем, что происходило с ними в другие дни, то засыпают они очень быстро. Для многих это будет большим благом, — отметил Хорошев.

По его словам, на сегодняшний день «чуть ли не 60% людей» страдают от бессонницы. Это упражнение поможет не только нормализовать сон, но и станет эффективной тренировкой для памяти, подытожил врач.

Ранее сомнолог София Черкасова заявила, что попытка отоспаться в выходные может привести к сонливости в понедельник. Она подчеркнула, что люди зачастую дольше спят по субботам и воскресеньям, поскольку не высыпаются в будни.

