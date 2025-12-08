ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 12:53

Названо количество убитых и изнасилованных жертв мигрантов

DR: мигранты в Европе изнасиловали и убили 400 тысяч человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Европе за последние 25 лет мигранты изнасиловали и убили примерно 400 тыс. жителей европейских стран, включая детей, женщин и мужчин, пишет Daily Romania. Ситуацию прокомментировал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, заявив, что «европейский либеральный клан» продолжает политику массового завоза выходцев с других континентов, что является войной против собственного населения.

Парламентарий также обратил внимание на реакцию миллиардера Илона Маска. Он задался вопросом, когда такую ситуацию можно будет объявить геноцидом.

Ранее лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс говорил, что Европа рискует превратиться в «средневековый континент» из-за политики открытых границ и массовой иммиграции. По его мнению, культурная идентичность европейских государств может быть утрачена, если власти не ограничат поток беженцев и не закроют границы для нелегальных мигрантов.

В Уфе Ленинский районный суд вынес приговор двум гражданам Таджикистана. Их признали виновными в похищении детей, истязании и организации незаконной миграции. Один фигурант приговорен к 11 годам колонии, другой — к шести годам. Преступления были раскрыты после того, как одному из удерживаемых подростков удалось сбежать.

мигранты
Европа
Илон Маск
Алексей Пушков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Помилованному Путиным оппозиционеру запросили заочно новый срок
Белок и омега-3: салат из трески — соленые огурчики добавят вкуса
Москвич потребовал 10 млн рублей с бывшей жены после слива интимных фото
«Он может лучше»: глава Fight Nights о победе Яна над Двалишвили в UFC
Экс-депутат Рады предрек провал спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
Аэропорт крупного российского города перестал принимать самолеты
С Днем святого Георгия Победоносца — бесплатные открытки к празднику
Американский рэпер Flo Rida выступит в трех российских городах
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.