Названо количество убитых и изнасилованных жертв мигрантов DR: мигранты в Европе изнасиловали и убили 400 тысяч человек

В Европе за последние 25 лет мигранты изнасиловали и убили примерно 400 тыс. жителей европейских стран, включая детей, женщин и мужчин, пишет Daily Romania. Ситуацию прокомментировал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, заявив, что «европейский либеральный клан» продолжает политику массового завоза выходцев с других континентов, что является войной против собственного населения.

Парламентарий также обратил внимание на реакцию миллиардера Илона Маска. Он задался вопросом, когда такую ситуацию можно будет объявить геноцидом.

Ранее лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс говорил, что Европа рискует превратиться в «средневековый континент» из-за политики открытых границ и массовой иммиграции. По его мнению, культурная идентичность европейских государств может быть утрачена, если власти не ограничат поток беженцев и не закроют границы для нелегальных мигрантов.

В Уфе Ленинский районный суд вынес приговор двум гражданам Таджикистана. Их признали виновными в похищении детей, истязании и организации незаконной миграции. Один фигурант приговорен к 11 годам колонии, другой — к шести годам. Преступления были раскрыты после того, как одному из удерживаемых подростков удалось сбежать.