08 декабря 2025 в 13:43

Аналитик объяснил, как разбитая техника ВСУ может послужить России

Военный аналитик Леонков: разбитая техника ВСУ может принести России миллиарды

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Военная техника Вооруженных сил Украины, разбитая в ходе боевых действий, еще может принести России выгоду, такое мнение высказал военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», благодаря таким трофеям Москва получит порядка 6,3 млрд рублей. При этом, если техника еще на ходу, курсантов учат ею владеть.

Если трофейная техника на ходу, курсантов учат ею владеть. Такой навык особенно пригодится бойцам ССО — сил специальных операций, — отметил Леонков.

Уточняется, что на сегодняшний день в зоне боевых действий находится более 50 тысяч единиц уничтоженной и брошенной украинской техники. В среднем это около 1,5 млн тонн металла при цене в порядка 42 тыс. рублей за одну тонну.

Ранее один из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал фотографию трофейной зажигалки, найденной у погибшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, на которой написано: «Ты веришь в привидения?» Отвечая на данный вопрос, командир «Ахмата» сказал, что украинскому бойцу виднее.

Украина
ВСУ
техника
бронетехника
военная техника
