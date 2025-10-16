Один из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид в своем Telegram-канале опубликовал фотографию трофейной зажигалки, найденной у погибшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, на которой написано: «Ты веришь в привидения?» Отвечая на данный вопрос, командир «Ахмата» сказал, что украинскому бойцу виднее.

Архивное. Трофей с трупа. «Ты веришь в привидения?» Тебе виднее, — подписал пост Аид.

Ранее Аид рассказал, что в блиндажах под Курском тела украинских военнослужащих уложены и захоронены по методу, напоминающему игру в тетрис. Он отметил, что количество тел было настолько велико, что для их погребения потребовалось приложить значительные усилия.

До этого Аид рассказал, как вступил в ближний бой с украинским военнослужащим в Серебрянском лесничестве. Группа из пяти бойцов, планировавшая минировать подходы к позициям ВСУ и проникнуть в тыл, обнаружила опорный пункт с тремя-четырьмя военными, включая наблюдателя, который использовал накидки от тепловизоров.