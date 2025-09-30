Боец «Ахмата» рассказал о схватке на ножах в зоне СВО Командующий группой «Ахмата» Аид вступил в рукопашный бой с бойцом ВСУ

Командир группы специального назначения «Ахмат» под позывным Аид оказался в ситуации ближнего боя с военнослужащим ВСУ, который был застигнут врасплох, сообщил сам боец в публикации для своего Telegram-канала. Инцидент произошел во время выполнения задачи по скрытному проникновению в тыл противника в районе Серебрянского лесничества.

Операция по минированию подходов к позициям противника со стороны населенного пункта Тополи продолжалась в течение 14 суток. Российским бойцам была поставлена четкая задача — незаметно выйти в тыловой район украинских формирований.

Для выполнения приказа к вражеским позициям приближалась группа из пяти российских военнослужащих. Согласно полученным разведданным, на опорном пункте в тот момент находилось трое или четверо военнослужащих ВСУ, большинство из которых обслуживали минометные расчеты. Один из украинских солдат в это время выполнял функции наблюдателя.

Было решено сначала незаметно подползти к нему и ликвидировать, — пояснил командир.

Он уточнил, что для скрытного передвижения бойцы использовали маскировочные накидки, защищающие от обнаружения тепловизорами. Однако в самый ответственный момент ситуация вышла из-под контроля, когда наблюдатель неожиданно решил покинуть пост.

Когда мы подползали к опорнику, [наблюдателю] приспичило сходить в туалет. И в пяти-шести метрах от меня он начал справлять нужду, — вспомнил Аид.

В этих условиях командир принял решение действовать мгновенно, однако его огнестрельное оружие оказалось недоступным. Военнослужащий попытался воспользоваться бесшумной винтовкой, но она застряла между элементами снаряжения. Как отметил Аид, «времени не было, я просто вскочил на ноги и накинулся на него с ножом». Остальных украинских военных, находившихся в блиндаже, удалось ликвидировать при помощи точно брошенной гранаты.

Ранее Аид рассказал о дуэли с украинским снайпером и ситуации на передовой. Боец сообщил, что получил своеобразный вызов от украинского «коллеги» и принял предложение.