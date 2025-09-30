Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 14:47

Боец «Ахмата» рассказал о схватке на ножах в зоне СВО

Командующий группой «Ахмата» Аид вступил в рукопашный бой с бойцом ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Командир группы специального назначения «Ахмат» под позывным Аид оказался в ситуации ближнего боя с военнослужащим ВСУ, который был застигнут врасплох, сообщил сам боец в публикации для своего Telegram-канала. Инцидент произошел во время выполнения задачи по скрытному проникновению в тыл противника в районе Серебрянского лесничества.

Операция по минированию подходов к позициям противника со стороны населенного пункта Тополи продолжалась в течение 14 суток. Российским бойцам была поставлена четкая задача — незаметно выйти в тыловой район украинских формирований.

Для выполнения приказа к вражеским позициям приближалась группа из пяти российских военнослужащих. Согласно полученным разведданным, на опорном пункте в тот момент находилось трое или четверо военнослужащих ВСУ, большинство из которых обслуживали минометные расчеты. Один из украинских солдат в это время выполнял функции наблюдателя.

Было решено сначала незаметно подползти к нему и ликвидировать, — пояснил командир.

Он уточнил, что для скрытного передвижения бойцы использовали маскировочные накидки, защищающие от обнаружения тепловизорами. Однако в самый ответственный момент ситуация вышла из-под контроля, когда наблюдатель неожиданно решил покинуть пост.

Когда мы подползали к опорнику, [наблюдателю] приспичило сходить в туалет. И в пяти-шести метрах от меня он начал справлять нужду, — вспомнил Аид.

В этих условиях командир принял решение действовать мгновенно, однако его огнестрельное оружие оказалось недоступным. Военнослужащий попытался воспользоваться бесшумной винтовкой, но она застряла между элементами снаряжения. Как отметил Аид, «времени не было, я просто вскочил на ноги и накинулся на него с ножом». Остальных украинских военных, находившихся в блиндаже, удалось ликвидировать при помощи точно брошенной гранаты.

Ранее Аид рассказал о дуэли с украинским снайпером и ситуации на передовой. Боец сообщил, что получил своеобразный вызов от украинского «коллеги» и принял предложение.

Россия
Украина
Ахмат
спецоперация
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.