Боец «Ахмата» получил вызов на дуэль от снайпера ВСУ Командующий группой «Ахмата» Аид рассказал о вызове на дуэль снайпером ВСУ

Командир группы спецподразделения «Ахмат» с позывным Аид рассказал о дуэли с украинским снайпером и ситуации на передовой в Telegram-канале. Боец сообщил, что получил своеобразный вызов от украинского «коллеги» и принял предложение.

Вызов принял. Поиграем. Пусть нас рассудит пуля, — высказался Аид.

На сообщение командира отреагировали не только подписчики, но и военкоры. Они отметили, что случаи подобных вызовов в современных боевых столкновениях большая редкость, в них преобладают дистанционные удары и использование высокоточного вооружения.

До этого ВСУ неоднократно предпринимали попытки ликвидировать бойцов «Ахмата» под руководством Аида. Несмотря на усилия украинской стороны, бойцам успешно удавалось избегать потерь.

Ранее бойцы спецотряда «Ахмат» под руководством командующего с позывным Батя нашли и уничтожили временный пункт дислокации ВСУ на Харьковском направлении. О ликвидации вражеского объекта противника рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.