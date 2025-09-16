Бойцы группы Бати из спецотряда «Ахмат» атаковали временный пункт дислокации ВСУ на Харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, действия велись в районе Веселого, где после разведки противника объект был уничтожен благодаря точной координации бойцов. Кадыров отметил, что спецназ продолжает наносить удары по украинским формированиям, лишая ВСУ возможности укрепляться на линии фронта.

В ходе проведения разведывательных мероприятий был выявлен пункт временной дислокации противника. Благодаря точному наведению и слаженным действиям наших бойцов объект был уничтожен, — заявил глава региона.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов сообщил, что власти Украины распорядились подготовить срочную эвакуацию в Запорожье из-за стремительного приближения линии фронта. По его данным, украинская сторона формирует оперативные группы из правоохранителей и спасателей, команда на начало эвакуации поступит напрямую из Киева. Сейчас расстояние от линии фронта до южных окраин города составляет около 20 километров.