16 сентября 2025 в 06:53

Приближение ВС России вызвало панику в Запорожье

Рогов: Киев готовит эвакуацию Запорожья из-за приближения российских войск

Власти Украины отдали распоряжения о подготовке к срочной эвакуации в Запорожье, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, причиной стало стремительное приближение линии фронта к городу.

Украинская сторона активно формирует оперативные группы из числа правоохранителей и спасателей, уточнил Рогов. Команда на начало операции поступит напрямую из Киева. По его сведениям, расстояние от линии фронта до южных окраин Запорожья сейчас составляет всего около 20 километров по прямой.

Готовят эвакуацию Коммунарского района — южной части города Запорожья, опасаясь приближения русской армии, — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы добились значительного успеха на Запорожском направлении. Им удалось прорвать оборонительные рубежи ВСУ и продвинуться вглубь украинской обороны. В результате наступления была выровнена линия фронта и ликвидирован позиционный выступ противника между населенными пунктами.

Запорожье
СВО
эвакуации
ВСУ
