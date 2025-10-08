В блиндажах на Курской дуге тела украинских военнослужащих уложены и захоронены по методу, напоминающему игру в тетрис, рассказал в Telegram-канале командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Он отметил, что количество тел было настолько велико, что для их погребения потребовалось приложить значительные усилия.

Глава боевого подразделения также рассказал, что регулярно получал письма от родных украинских военнослужащих с просьбами о передаче тел погибших. Однако он неизменно отказывал.

Ранее Аид рассказал, как вступил в ближний бой с военнослужащим ВСУ в Серебрянском лесничестве. Группа из пяти бойцов, планировавшая минировать подходы к позициям ВСУ и проникнуть в тыл, обнаружила опорный пункт с тремя-четырьмя военными, включая наблюдателя, который использовал накидки от тепловизоров. Наблюдатель покинул пост, и Аид, не имея доступа к огнестрельному оружию, атаковал его ножом. Остальные военные были ликвидированы с помощью гранаты.

До этого генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил в беседе с бойцами «Ахмата», что звания и национальность не важны. Он отметил, что для него главное — человеческие качества бойцов.