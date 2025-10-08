Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 18:58

Командир «Ахмата» рассказал, каким методом хоронили бойцов ВСУ

Командир «Ахмата» с позывным Аид: украинские бойцы закопаны под Курском тетрисом

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

В блиндажах на Курской дуге тела украинских военнослужащих уложены и захоронены по методу, напоминающему игру в тетрис, рассказал в Telegram-канале командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Он отметил, что количество тел было настолько велико, что для их погребения потребовалось приложить значительные усилия.

Глава боевого подразделения также рассказал, что регулярно получал письма от родных украинских военнослужащих с просьбами о передаче тел погибших. Однако он неизменно отказывал.

Ранее Аид рассказал, как вступил в ближний бой с военнослужащим ВСУ в Серебрянском лесничестве. Группа из пяти бойцов, планировавшая минировать подходы к позициям ВСУ и проникнуть в тыл, обнаружила опорный пункт с тремя-четырьмя военными, включая наблюдателя, который использовал накидки от тепловизоров. Наблюдатель покинул пост, и Аид, не имея доступа к огнестрельному оружию, атаковал его ножом. Остальные военные были ликвидированы с помощью гранаты.

До этого генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил в беседе с бойцами «Ахмата», что звания и национальность не важны. Он отметил, что для него главное — человеческие качества бойцов.

Ахмат
ВСУ
тела
солдаты
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками возмутил жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Суд в Париже принял решение в отношении Касаткина
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.