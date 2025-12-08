В Кремле анонсировали встречу Путина с зарубежными парламентариями

В Кремле анонсировали встречу Путина с зарубежными парламентариями Песков: Путин встретится с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, глава государства примет парламентариев в Кремле.

Президент примет в Кремле находящихся в Москве членов Парламентской ассамблеи ОДКБ, глав парламентов и палат парламентов, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что следующая встреча на высшем уровне Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Саммит будет посвящен теме «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

Также Путин выдвинул идею об оснащении сил ОДКБ современными отечественными вооружениями на саммите объединения в Бишкеке. Президент России отметил, что данная техника уже доказала свою высокую эффективность в реалиях боевых действий.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совместном заседании руководящих органов ОДКБ. Особого внимания удостоилось обсуждение ключевых направлений работы на период предстоящего председательства России в организации в 2026 году.