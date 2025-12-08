ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:31

В Кремле анонсировали встречу Путина с зарубежными парламентариями

Песков: Путин встретится с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, глава государства примет парламентариев в Кремле.

Президент примет в Кремле находящихся в Москве членов Парламентской ассамблеи ОДКБ, глав парламентов и палат парламентов, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что следующая встреча на высшем уровне Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Саммит будет посвящен теме «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

Также Путин выдвинул идею об оснащении сил ОДКБ современными отечественными вооружениями на саммите объединения в Бишкеке. Президент России отметил, что данная техника уже доказала свою высокую эффективность в реалиях боевых действий.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совместном заседании руководящих органов ОДКБ. Особого внимания удостоилось обсуждение ключевых направлений работы на период предстоящего председательства России в организации в 2026 году.

Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ нашли способ, как решить проблему школьной травли
В Приморье рыбаки спасли ушедшего под лед на квадроцикле мужчину
Политолог раскрыл, чем плоха для Киева новая доктрина нацбезопасности США
Продюсер объяснил отмену концертов Нурлана Сабурова в России
Старейшая в России звукозаписывающая компания вернулась к пластинкам
Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве
Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Помилованному Путиным оппозиционеру запросили заочно новый срок
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.