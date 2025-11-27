Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Бишкеке

Россия определила приоритеты своего председательства в ОДКБ Белоусов принял участие в заседании ОДКБ в Бишкеке

Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в совместном заседании руководящих органов ОДКБ, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Особое внимание было уделено обсуждению ключевых направлений работы на период предстоящего председательства Российской Федерации в Организации в 2026 году.

Встреча представителей министерств иностранных дел, обороны и безопасности государств-членов ОДКБ прошла в четверг в столице Киргизии. В рамках мероприятия участники провели анализ современных рисков и угроз для коллективной безопасности в регионе.

По итогам заседания стороны одобрили пакет совместных документов, которые призваны усилить оборонный потенциал ОДКБ. В заключительной части встречи ее участники подвели итоги работы Организации за прошедший межсессионный период. Также в ходе мероприятия был утвержден комплекс неотложных мер и спланирована деятельность на предстоящий год.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести в преддверии саммита ОДКБ в 2026 году международный экспертный форум, посвященный вопросам безопасности в Евразии. По его словам, это вполне логично на фоне происходящих в мире событий.