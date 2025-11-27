«Вполне логично»: Путин выступил с одним предложением на саммите ОДКБ Путин предложил провести в 2026 году экспертный форум по безопасности Евразии

Президент России Владимир Путин предложил провести в преддверии саммита ОДКБ в 2026 году международный экспертный форум, посвященный вопросам безопасности в Евразии. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, это вполне логично на фоне происходящих в мире событий.

С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходят задачи продвижения коллективных интересов и инициатив стран — участниц ОДКБ на мировой арене, — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что к участию в экспертном форуме планируется привлечь не только делегации государств членов, но и представителей дружественных стран, многосторонних структур и интеграционных объединений. Также президент заверил, что РФ будет и дальше плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ.

Ранее российский лидер заявил, что следующий саммит ОДКБ состоится в Москве 11 ноября 2026 года. По его словам, мероприятие пройдет под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».