День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 10:43

Путин раскрыл, где пройдет следующий саммит ОДКБ

Путин: саммит ОДКБ в 2026 году состоится в Москве

Читайте нас в Дзен

Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности состоится в Москве 11 ноября 2026 года, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, мероприятие пройдет под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

С 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к России. Россия будет делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ и развивать сотрудничество наших государств, — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин прибыл в комплекс «Ынтымак Ордо» в Бишкеке для участия в заседании саммита ОДКБ. Главу государства лично встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. После церемонии приветствия и совместного фото президент РФ присоединился к другим главам государств.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что на саммите ОДКБ будут подписаны 19 документов. По его словам, соглашения будут посвящены не только военному и экономическому сотрудничеству, но и борьбе с наркотиками и нелегальной миграцией.

Владимир Путин
ОДКБ
Россия
саммиты
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Никарагуа установит торговые связи с двумя российскими городами
Магазин как центр общения: «Пятёрочка» и ЦМС меняют жизнь городов
На форуме «Открыто для всех» обсудили доработку законов для людей с ОВЗ
Одна страна ЕС развернула новый радар на границе с Россией
«Не будем мешать»: депутат отреагировала на скандал с избиением фигуристки
Удары по Украине сегодня, 27 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названо решение прокуратуры по делу против Ефремова
Путин раскрыл, где пройдет следующий саммит ОДКБ
Еще в одной стране ограничили доступ к YouTube, TikTok и Facebook
NEWS.ru и «Одноклассники» запустили совместный конкурс
Полицейские накрыли производство контрафактной бытовой химии
Названы две главные версии стрельбы около Белого дома
Раскрыта одна деталь ограбления Лувра
Стало известно, где будет служить рэпер Макан
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
В МИД России подтвердили визит Уиткоффа в Москву
В Краснодарском крае раскрыли последствия ночной атаки дронов
Семин расплакался у гроба Симоняна
«Ситуация крайне напряженная»: Гладков сообщил об атаке на энергообъекты
Скандально известный блогер сбежал из Индонезии после объявления в розыск
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.