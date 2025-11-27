Путин раскрыл, где пройдет следующий саммит ОДКБ Путин: саммит ОДКБ в 2026 году состоится в Москве

Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности состоится в Москве 11 ноября 2026 года, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, мероприятие пройдет под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

С 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к России. Россия будет делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ и развивать сотрудничество наших государств, — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин прибыл в комплекс «Ынтымак Ордо» в Бишкеке для участия в заседании саммита ОДКБ. Главу государства лично встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. После церемонии приветствия и совместного фото президент РФ присоединился к другим главам государств.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что на саммите ОДКБ будут подписаны 19 документов. По его словам, соглашения будут посвящены не только военному и экономическому сотрудничеству, но и борьбе с наркотиками и нелегальной миграцией.