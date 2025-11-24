Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут подписаны 19 документов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, соглашения будут посвящены не только военному и экономическому сотрудничеству, но и борьбе с наркотиками и нелегальной миграцией.

Всего подготовлено 19 документов, в том числе итоговая декларация, в которой будут зафиксированы единые подходы государств-членов по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, а также заявления об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, — рассказал Ушаков.

До этого помощник российского лидера сообщал, что следующий саммит ОДКБ будет проведен в Москве 11 ноября 2026 года. Мероприятие завершит председательство России в ОДКБ в следующем году.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились два раза встретиться лично. Первая беседа состоится на саммите ОДКБ в Бишкеке, после чего лидеры пообщаются в Петербурге.