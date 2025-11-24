День матери
Ушаков анонсировал точную дату нового саммита ОДКБ

Ушаков: следующий саммит ОДКБ состоится 11 ноября 2026 года в Москве

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет проведен в Москве 11 ноября 2026 года, заявил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков. Мероприятие завершит председательство России в ОДКБ в следующем году.

Очередная сессия [совета коллективной безопасности] как бы запланирована уже — это согласовано — в Москве на 11 ноября 2026 года, — подчеркнул дипломат.

Ранее Ушаков заявил, что предстоящий визит российского президента Владимира Путина в Индию является «сверхбольшим» событием. По его словам, в настоящее время сроки уже согласованы на начало декабря. Однако официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами, объяснил Ушаков. Он также выразил надежду, что встреча пройдет плодотворно.

До этого сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может посетить Россию с рабочим визитом, если переговоры с украинской делегацией в Женеве пройдут успешно. Американская сторона рассчитывает утвердить с Киевом «концептуальные рамки переговоров».

