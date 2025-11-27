День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 11:49

Путин предложил новый проект усиления оборонного потенциала ОДКБ

Путин предложил программу оснащения ОДКБ российским оружием

Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Фото: kremlin.ru
РФ предлагает запуск масштабной программы оснащения сил ОДКБ современными российскими вооружениями, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что данная техника уже доказала свою высокую эффективность в условиях реальных боевых действий, говорится на сайте Кремля.

Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавших свою эффективность в ходе реальных военных действий, — говорится в заявлении.

Ранее Путин заявил, что следующая встреча на высшем уровне Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Саммит будет посвящен теме «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

Ранее пресс-служба МО России сообщила, что министр обороны Андрей Белоусов принял участие в совместном заседании руководящих органов ОДКБ. В центре внимания участников находилось обсуждение ключевых направлений работы на период предстоящего председательства РФ в Организации в 2026 году.

Владимир Путин
ОДКБ
вооружение
Россия
