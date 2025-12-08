ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 13:39

«Нацпроектстрой» представит разработки на ИННОПРОМ-2026 в Саудовской Аравии

Фото: Пресс-служба Иннопрома
В международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля поучаствуют ГК «Нацпроектстрой», госкорпорации «Росатом», «Ростех» и другие компании. Свои разработки представят Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Краснодарский край. А со стороны Саудовской Аравии технологии и продукты покажут государственные и подведомственные учреждения, а также промышленные компании.

Фото: Пресс-служба Иннопрома

Выход ГК «Нацпроектстрой» на рынок Саудовской Аравии — стратегически важный шаг. Опыт компании в реализации крупных инфраструктурных проектов в России является ключевым преимуществом, которое будет способствовать укреплению экономических связей между Россией и Саудовской Аравией, — отметил замгендиректора по коммерции ГК «Нацпроектстрой» Дмитрий Болотский.

«Иннопром. Саудовская Аравия» состоится на площадке The Arena при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства инвестиций Королевства Саудовская Аравия. Оператором станет компания «Формика Ивент».

Ранее стало известно, что всего в ИННОПРОМ-2026 поучаствуют порядка 100 компаний из 10 стран. Ее общая площадь составит шесть тысяч квадратных метров.

компании
выставки
промышленность
Россия
