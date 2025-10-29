Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:47

ИННОПРОМ-2026 в Эр-Рияде укрепит сотрудничество РФ с Саудовской Аравией

Фото: пресс-служба «ИННОПРОМ»

Эр-Рияд с 8 по 10 февраля 2026 года станет площадкой для международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Мероприятие поспособствует укреплению экономического сотрудничества России и Саудовской Аравии, отметил политолог Андрей Манойло.

Руководство арабских стран хорошо понимает, что разворот России на Восток для них дает огромный шанс одним рывком выйти на новый технологический уровень, получив при этом солидную прибыль. Россия же, продвигая свой промышленный экспорт на Ближний Восток, получит прибыль не меньшую, упрочив свои экономические позиции в регионе, — отметил Манойло.

По его словам, Россия зарекомендовала себя как надежный и долгосрочный игрок рынка, что подтверждается многолетним успешным сотрудничеством с ближневосточными странами. В свою очередь партнеры из Саудовской Аравии и других арабских государств могут открыть российскому бизнесу доступ к прагматичным западным инвесторам.

Фото: пресс-служба «ИННОПРОМ»

Именно поэтому проведение выставки «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приобретает стратегическую важность, подытожил эксперт. Всего в выставке поучаствуют порядка 100 компаний из 10 стран. Ее общая площадь составит 6000 квадратных метров.

Ранее международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» завершилась в Минске. Мероприятие проходило в центре BELEXPO. За три дня его посетили свыше 14 тыс. гостей из 24 стран.

промышленность
выставки
Ближний Восток
Россия
