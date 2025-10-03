Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 11:53

В Минске завершилась выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»

Фото: Пресс-служба Иннопром

Первая международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» завершилась в Минске. Мероприятие проходило с 29 сентября по 1 октября в выставочном центре BELEXPO и заняло площадь более 20 тысяч кв. м. За три дня его посетили свыше 14 тысяч гостей из 24 стран.

В первый день выставки состоялась Главная пленарная сессия «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего». В рамках деловой программы были обозначены перспективные направления межрегионального сотрудничества. Ключевыми вопросами стали создание современной цифровизированной инфраструктуры, развитие транспорта, в том числе беспилотных систем, финтех-инструменты для гибкого экспорта и наращивания инвестиционного потенциала, а также будущее промышленных кадров.

В рамках мероприятия прошли пленарные сессии и деловые дискуссии, были подписаны важные соглашения, включая создание центра белорусской техники в Санкт-Петербурге и совместное производство карьерных самосвалов на водороде. Следующий «ИННОПРОМ» пройдет в Эр-Рияде в феврале 2026 года.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2025 прошла с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Главная тема выставки получила название «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

выставки
промышленность
технологии
Белоруссия
