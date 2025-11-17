Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 14:41

Задержанный в Москве педофил записывал странные ролики

Задержанный за насилие над детьми москвич записывал видеоролики о язычестве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Надругавшийся над двумя школьницами в Москве 38-летний блогер-педофил публиковал для своей аудитории странные видео, передает Telegram-канал «112». В них он рассказывал о язычестве и обращался к своим зрителям «братья и сестры». При этом каждый ролик начинается с прославления рода.

До этого сообщалось, что в Москве задержали 38-летнего предполагаемого педофила. Его обвиняют по трем статьям «Иные насильственные действия сексуального характера», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Развратные действия». Мужчина находится под стражей.

По версии следствия, в январе 2024 года он вел переписку с 11-летним ребенком, два раза виделся с девочкой и домогался ее. В октябре текущего года его жертвой стала 13-летняя школьница. С ней он повторил ту же схему, успев встретиться три раза. Сейчас устанавливаются другие возможные эпизоды с его участием.

Ранее бывший фитнес-тренер из Екатеринбурга получил 17 лет колонии особого режима за изнасилование несовершеннолетней девочки в Анапе. Преступление было совершено в подъезде жилого дома в июле 2024 года, причем обвиняемый уже имел судимость за аналогичное деяние.

