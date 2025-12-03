Епархия отстранила двух ульяновских священников за языческие посты

В Ульяновской области отстранены от служения два священника, не поддерживавшие связь с епархией на протяжении 16 лет, сообщает РИА Новости. Отмечается, что отец и сын публиковали в соцсетях материалы языческого содержания.

Протоиерей епархии за 16 лет ни разу не вышел на связь для возобновления служения и проигнорировал три официальных вызова к архиерею. Ему запрещено проводить богослужения до принесения покаяния. Его сын, диакон, также был отстранен после того, как заблокировал контакты епархии.

Дальнейшую судьбу священнослужителей определит церковный суд. В пресс-службе епархии пояснили, что, согласно существующим правилам, им грозит запрет в священнослужении и лишение сана.

Ранее митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил от служения протоиерея Сергия Сальцова за распространение «клеветнических и оскорбительных слухов» против патриарха Кирилла и руководства Русской православной церкви. Священнику запрещено служить и носить наперсный крест до публичного покаяния.