Священника отстранили от службы за клевету на патриарха Протоиерея Сальцова отстранили от службы за клевету на патриарха Кирилла

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил от служения протоиерея Сергия Сальцова за распространение «клеветнических и оскорбительных слухов» против патриарха Кирилла и руководства Русской православной церкви, следует из указа на сайте епархии. Священнику запрещено служить и носить наперсный крест до публичного покаяния.

Документ констатирует, что Сальцов занимался «активной антицерковной деятельностью среди прихожан», распространяя ложные сведения о патриархе Кирилле и епископате. В настоящее время священник освобожден от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая в Рязани.

