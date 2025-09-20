«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 18:38

Священника отстранили от службы за клевету на патриарха

Протоиерея Сальцова отстранили от службы за клевету на патриарха Кирилла

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил от служения протоиерея Сергия Сальцова за распространение «клеветнических и оскорбительных слухов» против патриарха Кирилла и руководства Русской православной церкви, следует из указа на сайте епархии. Священнику запрещено служить и носить наперсный крест до публичного покаяния.

Документ констатирует, что Сальцов занимался «активной антицерковной деятельностью среди прихожан», распространяя ложные сведения о патриархе Кирилле и епископате. В настоящее время священник освобожден от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая в Рязани.

Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что сделки по продаже души являются этически неприемлемыми. Он подчеркнул, что такая готовность человека обменять вечное на временное свидетельствует о его печальном духовном состоянии. Кипшидзе призвал общество отвергать подобные практики и подвергать обструкции тех, кто шутит на эту тему.

РПЦ
клевета
священники
Рязань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.