23 декабря 2025 в 11:56

В РПЦ высказались о планах Зеленского изменить даты праздников на Украине

Иеромонах Феодорит назвал бессмысленным изменение дат праздников на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский планирует изменить даты праздников, что является бессмысленным и прямым вмешательством государства во внутренние дела церкви, заявил NEWS.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков). По его словам, подобные шаги нарушают многовековые канонические традиции православия.

Я считаю, что изменение дат праздничных дней на Украине — это, как минимум, бессмысленно. Хотя я не знаю, что можно поменять еще, если мы говорим о православных праздниках. Дату Рождества на Украине же уже давно изменили. Но, в любом случае, это не дело государства — лезть во внутрицерковные дела, — высказался Феодорит.

Ранее Зеленский сообщил о намерении изменить праздничный календарь Украины. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого. Перечень праздников, даты которых будут скорректированы, пока остается неизвестным.

В российских силовых структурах ранее заявили, что несмотря на политику украинизации, русский язык остается главным в общении среди жителей Украины. Так, 40% школьников на переменах используют русский, а доля детей, называющих украинский родным языком, за год упала с 71% до 64%.

