МИД Китая призвал Зеленского одуматься

МИД Китая резко отреагировал на заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможной блокировке китайских предприятий, сотрудничавших с Россией, Пекин назвал это попыткой нарушения международного права, передает РИА Новости. Представитель ведомства Линь Цзянь призвал Зеленского «исправить ошибки» и отказаться от конфронтационной риторики в адрес ключевого торгового партнера.

Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН, — подчеркнул дипломат.

Позиция КНР остается неизменной: страна выступает за мирное урегулирование конфликта и категорически не приемлет давления на свои компании. Линь Цзянь дал понять, что правительство Китая готово предпринять все необходимые шаги для решительной защиты законных прав и интересов своих граждан на международной арене.

Ранее Зеленский объявил о введении санкций против китайских граждан, участвующих в российском военно-промышленном комплексе. Он также подчеркнул, что Украина продолжит согласовывать свою санкционную политику с западными союзниками.