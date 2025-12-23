Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:58

МИД Китая призвал Зеленского одуматься

Китай пообещал защитить свой бизнес от санкций Зеленского

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

МИД Китая резко отреагировал на заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможной блокировке китайских предприятий, сотрудничавших с Россией, Пекин назвал это попыткой нарушения международного права, передает РИА Новости. Представитель ведомства Линь Цзянь призвал Зеленского «исправить ошибки» и отказаться от конфронтационной риторики в адрес ключевого торгового партнера.

Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН, — подчеркнул дипломат.

Позиция КНР остается неизменной: страна выступает за мирное урегулирование конфликта и категорически не приемлет давления на свои компании. Линь Цзянь дал понять, что правительство Китая готово предпринять все необходимые шаги для решительной защиты законных прав и интересов своих граждан на международной арене.

Ранее Зеленский объявил о введении санкций против китайских граждан, участвующих в российском военно-промышленном комплексе. Он также подчеркнул, что Украина продолжит согласовывать свою санкционную политику с западными союзниками.

Китай
Украина
Владимир Зеленский
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Упругая лапша, сочная курица, хрустящие овощи — фунчоза за 20 минут
Назван топ-5 артистов с самими дорогими новогодними прайсами
Россиянам рассказали, как изменятся цены на новогодние сладкие наборы
Экс-депутат Рады усомнился в словах Зеленского о «секретных» гарантиях США
В Госдуме объяснили причину одной из самых сильных атак ВС РФ на Украину
Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.