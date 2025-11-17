В Госдуме возмутились бездействием психиатра обезглавившей сына россиянки

Психиатр жительницы Балашихи, которая обезглавила шестилетнего сына, должен понести ответственность за трагедию, выразила мнение в беседе с NEWS.ru председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, врач мог предотвратить преступление, если бы сообщил о состоянии женщины в компетентные органы.

Где тот врач-психиатр, который, с моей точки зрения, человеческой, материнской, должен был обязательно сообщить в органы опеки, чтобы ребенка изолировали от семьи? Они должны были незамедлительно появиться и найти бабушку. Ведь тревогу забила именно бабушка, которая потеряла внука. Она не могла до этого понимать, что ему находиться там категорически опасно. В данном случае, к великому сожалению, ответственны за то, что произошло с ребенком, все, кто был рядом, — высказалась Останина.

Она считает, что органы опеки должны быть привлечены к ответственности за оставление мальчика в опасности. По мнению депутата, уполномоченный по правам ребенка и участковый должны были незамедлительно отреагировать на ситуацию.

Я не снимаю ответственности с бабушки и наших государственных органов власти. Может быть, это вопрос доброй воли врача-психиатра. Надо было трубить во все колокола, участковому сообщить, в службу опеки, уполномоченному по правам ребенка. И мы спасли бы этого маленького человечка, — резюмировала Останина.

Ранее в Москве произошло жестокое убийство ребенка, тело которого впоследствии было расчленено. Шестилетнему мальчику отрезали голову. Ее нашли в рюкзаке, выброшенном в Гольяновский пруд, расположенный на востоке города.