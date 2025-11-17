Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 16:02

Журналисты нашли «кровавую» деталь в подъезде убившей сына-инвалида женщины

NEWS.ru: в подъезде убившей сына-инвалида матери найдена салфетка с кровью

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В подъезде женщины из Балашихи, подозреваемой в убийстве своего сына-инвалида, нашли окровавленную салфетку, передает корреспондент NEWS.ru. Кому принадлежит находка, остается неизвестным.

Отмечается, что салфетку обнаружили на восьмом этаже. Также сосед подозреваемой рассказал, что видел, как похожая на подозреваемую женщина била девочку. По его словам, она производила впечатление человека, у которого могут быть психические проблемы.

До этого журналисты обследовали дом и нашли следы крови на лестнице. Больше всего пятен осталось на лестничных пролетах между верхними этажами. Квартира, где случилась трагедия, находится на десятом этаже. Небольшие пятна крови идут до самого низа, при этом между 12-м и 16-м этажом заметны достаточно большие следы запекшейся крови.

Ранее в Балашихе произошло жестокое убийство шестилетнего мальчика. Утром в воскресенье, 16 ноября, в Москве у Гольяновского пруда нашли голову в рюкзаке. Вечером того же дня обнаружили и обезглавленное тело. В случившемся подозревают мать ребенка.

