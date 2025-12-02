В Подмосковье девушка бросила в машину крышку канализационного люка

В подмосковной Балашихе девушка бросила в машину крышку канализационного люка, сообщает 360.ru. Отмечается, что она была выполнена из чугуна.

Он уже на своем месте, я попробовал вчера сковырнуть и поднять. Ничего не вышло. Вот что гнев с людьми делает, — прокомментировал ситуацию один из местных жителей.

Девушке удалось поднять крышку люка, пронести ее несколько метров и два раза кинуть в автомобиль. Со второго броска она разбила заднее стекло машины.

Ранее сообщалось, что группа подростков была замечена за демонтажем автомобиля на парковке в Каменске-Уральском Свердловской области. Молодые люди разбирали транспортное средство на составные части, вынимая запаску, аварийный знак и элементы салона на глазах у очевидцев.