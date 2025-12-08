Приметы 8 декабря — Клим Холодный: мороз, работа и достаток

ТИЭФ'25
8 декабря — это день перехода к суровой, трудовой части зимы. Он завершал цикл праздников, связанных с установлением санного пути, и открывал период настоящих морозов и интенсивной мужской работы в преддверии Рождества. Все приметы и действия этого дня были направлены на то, чтобы «договориться» с зимой, укрепить хозяйство и выстоять в холодное время. Верующие в такую дату вспоминали священномученика Климента, папу римского, а в народе этот день получил название Клим Холодный. На Руси говорили, что «на Клима клином свет кличут», то есть мороз сковывает землю и не дает ей окончательно погрузиться во мрак.

Погодные приметы на Клима Холодного, 8 декабря

  • Если день выдавался морозным, это считалось верным знаком, что зима будет суровой, а весна — поздней.

  • Если идет снег — зима будет мягкой, с частыми снегопадами. Говорили: «Клим морозом у мужика слезу гонит».

  • Туман или сырость сулили скорую оттепель и мягкую зиму.

  • Ясное и чистое ночное небо с обилием звезд — к морозной зиме и хорошему урожаю.

  • Северный ветер при ясной погоде предвещал холода.

  • Если снег ложился неровно, кучами — ждали богатого урожая хлеба на следующий год.

Приметы о зверях и птицах на Клима Холодного, 8 декабря

Поведение домашних птиц было особенно важным индикатором погоды. Если петухи запели рано утром, несмотря на сильный мороз, это предвещало скорое потепление. Если куры рано вечером забирались на насест — жди похолодания.

Погода по поведению кур Погода по поведению кур Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как и в предыдущие дни, волки, подходящие близко к деревне, предсказывали лютую, голодную зиму.

Что можно делать на Клима Холодного, 8 декабря

Главный обычай дня — заниматься женскими работами по дому: шить, вязать, прясть. Верили, что работа на Клима будет удачной и принесет тепло и достаток. А чтобы привлечь прибыль, хозяйки смазывали входные ручки топленым маслом или жиром.

С Климентия мужики брались за все дела, требующие силы и мужской сноровки: молотьба в овинах, работа в кузнице, заготовка льда для погребов. Считалось, что «Клим лютым морозом мужика в тулуп закутал, на дровни посадил, в путь-дорогу снарядил». Кузнецов в этот день особенно уважали и угощали, так как святой Климент был их покровителем. Хороший день для заказа или починки инструмента.

Чего нельзя делать на Клима Холодного, 8 декабря

  • Давать деньги в долг или одалживать хлеб. Считалось, что так можно отдать из дома свой достаток и благополучие на весь год. Особенно плохой приметой было отдавать долги после захода солнца.

Чего нельзя делать 8 декабря? Чего нельзя делать 8 декабря? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

  • Отправляться в дальний путь после заката. Короткий зимний день и усиливающиеся морозы делали ночные передвижения крайне опасными. Также верили, что нечистая сила в этот день особенно активна.

  • Сидеть без дела мужчинам. Этот день требовал мужской активности. Безделье осуждалось, и считалось, что лентяй «Климову стужу под бок пускает» — то есть навлекает на дом холод и бедность.

