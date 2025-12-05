Две москвички поверили бизнес-коучу и погрязли в долгах на 29 млн рублей

Две жительницы Москвы набрали кредитов и займов на 29 млн рублей в попытках разбогатеть с помощью тренингов личностного роста, сообщил Telegram-канал Baza. По данным источника, девушки Елизавета и Мелани обратились к коучу Надежде Матвиенко, которая ранее уже привлекала внимание правоохранительных органов. Как пишет канал, та убедила их, что для создания собственных курсов «по привлечению богатства» необходимо влезть в крупные долги.

По словам бывших учениц, философия Матвиенко проста: путь к богатству лежит через создание собственных платных курсов, а для старта нужны большие деньги. Коуч настаивала, что быстрее всего их можно получить, взяв кредиты. Если же ученицы боялись занимать, это, по ее словам, означало неверие в себя и свой успех.

Первый месяц обучения обошелся девушкам в миллион рублей. Последовав советам наставницы, Мелани набрала долгов на 10 млн рублей, но ожидаемого успеха не достигла. Елизавета погрузилась в долги еще глубже, набрав почти 19 млн рублей. Впоследствии девушка была вынуждена подать на банкротство. Сейчас она скрывается от знакомых, у которых брала деньги в долг.

Несмотря на это, Елизавета не оставила попыток вести «успешный» образ жизни. По данным канала, в своих соцсетях она продолжает публиковать посты о «достижениях», позиционируя себя как бизнес-стратега и коуча.

