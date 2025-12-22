Коуч Бордовских рассказала, почему больше не хочет замуж

Замужество не является обязательным условием для построения отношений, заявила «Леди Mail» бывшая телеведущая, коуч Юлия Бордовских. Она отметила, что не готова отказаться от привычного образа жизни.

Я слишком сильно люблю свою рутину и делать то, что я хочу. Мне нравится, когда рядом со мной есть партнер, с которым мне интересно, но не совсем понимаю, зачем для этого выходить замуж. Я не против жить вместе (хотя и это не обязательно), но вступать в брак необходимым не считаю, — рассказала Бордовских.

По мнению коуча, счастье — то, что нужно планировать. Она призвала жить «здесь и сейчас» и стараться находить радость в каждом моменте.

Ранее дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, что не считает замужество в 23 года «ранним». По словам девушки, она всегда хотела семью и детей: она признается, что только после свадьбы и рождения сына стала по-настоящему жить.