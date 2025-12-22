Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:27

Коуч Бордовских рассказала, почему больше не хочет замуж

Коуч Бордовских: замужество не является обязательным условием

Юлия Бордовских Юлия Бордовских Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Замужество не является обязательным условием для построения отношений, заявила «Леди Mail» бывшая телеведущая, коуч Юлия Бордовских. Она отметила, что не готова отказаться от привычного образа жизни.

Я слишком сильно люблю свою рутину и делать то, что я хочу. Мне нравится, когда рядом со мной есть партнер, с которым мне интересно, но не совсем понимаю, зачем для этого выходить замуж. Я не против жить вместе (хотя и это не обязательно), но вступать в брак необходимым не считаю, — рассказала Бордовских.

По мнению коуча, счастье — то, что нужно планировать. Она призвала жить «здесь и сейчас» и стараться находить радость в каждом моменте.

Ранее дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, что не считает замужество в 23 года «ранним». По словам девушки, она всегда хотела семью и детей: она признается, что только после свадьбы и рождения сына стала по-настоящему жить.

телеведущие
коучи
замужество
привычки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назвавший журналистку безмозглой Галлямов ответил на просьбу извиниться
Почему не работает WhatsApp 22 декабря: где сбои в РФ, когда разблокируют
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.